Шахрай 6 років перебував в міжнародному розшуку
00:21, 22 травня 2013Суспільство
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У Тернополі затримали шахрая, який 6 років перебував в міжнародному розшуку.
Як повідомили кореспонденту УНІАН, 54-річний затриманий обвинувачується у заволодінні шахрайським способом коштами громадян Російської Федерації на загальну суму понад 6,5 млн. грн.
У зв'язку з ухиленням від розслідування порушеної стосовно нього кримінальної справи правоохоронними органами Російської Федерації у 2007 році чоловіка було оголошено в розшук. Упродовж тривалого часу підозрюваний переховувався в Україні. Наприкінці минулого тижня він був затриманий працівниками міліції в Тернополі.
Матеріали екстрадиційної перевірки прокуратурою області надіслано до Генеральної прокуратури України для вирішення питання про видачу затриманого правоохоронним органам Росії.
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