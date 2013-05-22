Шахрай 6 років перебував в міжнародному розшуку

Як повідомили кореспонденту УНІАН, 54-річний затриманий обвинувачується у заволодінні шахрайським способом коштами громадян Російської Федерації на загальну суму понад 6,5 млн. грн.

У зв'язку з ухиленням від розслідування порушеної стосовно нього кримінальної справи правоохоронними органами Російської Федерації у 2007 році чоловіка було оголошено в розшук. Упродовж тривалого часу підозрюваний переховувався в Україні. Наприкінці минулого тижня він був затриманий працівниками міліції в Тернополі.

Матеріали екстрадиційної перевірки прокуратурою області надіслано до Генеральної прокуратури України для вирішення питання про видачу затриманого правоохоронним органам Росії.