Уряд утворив Державний комітет харчової промисловості

Кабінет міністрів України постановою № 1342 від 21 листопада 2007 року утворив Державний комітет харчової промисловості України на базі Державного департаменту харчової промисловості Міністерства аграрної політики.

Текст відповідної постанови за підписом прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

Згідно з рішенням уряду, департамент харчової промисловості Міністерства аграрної політики ліквідується.

Відповідно до постанови, Державний комітет харчової промисловості України виконуватиме функції центрального органа виконавчої влади, діяльність якого спрямовуватиметься та координуватиметься Кабінетом міністрів України через міністра аграрної політики.

Уряд постановив, що Держкомітет є правонаступником Міністерства аграрної політики з питань харчової та переробної промисловості.

Уряд доручив Міністерству аграрної політики подати в двомісячний строк Кабінетові міністрів України пропозиції щодо визначення граничної чисельності працівників Комітету та вирішення інших питань, пов`язаних із забезпеченням його функціонування та приведення актів законодавства у відповідність з прийнятою постановою.

Комітет буде розташований у будинку по вул. Б. Грінченка, 1, у м. Києві.