ВР завернула законопроект щодо усунення корупції при отриманні довідок

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 167 народних депутатів із 358 зареєстрованих у сесійній залі.

Водночас, депутати повернули законопроект до профільного комітету на доопрацювання. За це рішення проголосували 268 із 361 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі.

Як відзначається у пояснювальній записці до законопроекту народного депутата від ”УДАРу” Оксани Продан, проектом передбачається відміна подання довідок, копій та витягів суб’єктами звернення (фізичними та юридичними особами) від органів влади для отримання адміністративних послуг.

Таким чином, реєстрація новонароджених, оформлення дозвільних документів, реєстрація прав і навіть нарахування пенсій буде здійснюватись без додаткових зусиль з боку заявників, без корупції з боку виконавців.

Зокрема, відзначається у проекті закону, статтю 5 Закону України «Про адміністративні послуги» пропонується доповнити пунктом 3, яким визначається, що надання адміністративних послуг здійснюється на підставі заяви фізичної чи юридичної особи (суб’єкта господарювання) або їх довіреної особи про необхідність одержання ними відповідної послуги.

Крім того, передбачені підпунктом 3) пункту 1 цієї статті документи, необхідні для надання відповідної адміністративної послуги, суб’єкти надання адміністративних послуг отримують самостійно від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, організацій, установ, підприємств, з державних реєстрів та в порядку обміну інформацією у строки, визначені підпунктом 5) пункту 1 цієї статті.

Також законопроектом пункт 2 статті 6 пропонується доповнити підпунктами 7 та 8, які, відповідно, визначають, що суб’єкти надання адміністративних послуг зобов’язані забезпечити вчасне, в межах граничних строків надання адміністративної послуги, самостійне отримання документів, необхідних для надання адміністративної послуги суб’єкту звернення; безоплатне розміщення на власних веб-сайтах інформації про перелік адміністративних послуг, що надаються суб’єктом надання адміністративної послуги, підприємствами, установами або організаціями, що належать до сфери його управління, порядок їх надання, а також електронних форм заяв, інших документів, які подаються для одержання адміністративних послуг та зразки їх заповнення.

Водночас, у статтю 9 вносяться зміни, згідно з якими письмова заява на отримання адміністративної послуги може бути подана суб’єкту надання адміністративної послуги особисто або довіреною особою суб’єкта подання, надіслана поштою або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.