Завтра в Україні знову дощитиме

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються грозові дощі, місцями сильні зливи, в окремих районах град, пориви вітру та шквали 15-22 м/с, вдень подекуди 25 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 15-21°.

На решті території пройдуть короткочасні дощі, грози, лише в східних, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській областях та в Криму без опадів.

Вітер протягом доби переважатиме південно-західний, південний, 5-10 м/с, під час гроз окремі шквали, на півдні місцями пориви 15-20 м/с; температура вночі 12-18°, вдень 23-28°, на півдні та сході 26-31°.

У Києві та області можливі короткочасні дощі, грози. Температура на Київщині вночі 12-17°, вдень 23-28°. У Києві температура вночі 13-15°, вдень 23-25°.

22 травня температура води становила в Чорному морі 18-20° (біля Одеси 15°), в Азовському морі 21-24°; в Дніпрі біля Києва 23°.