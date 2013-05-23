Військова делегація Таїланду придивляється до БТР і високоточної зброї

Згідно з повідомленням прес-служби, під час перебування на Київському бронетанковому заводі військове керівництво Таїланду ознайомилося з ходом виробництва чергової партії БТР-3Е1, яку має бути передано тайській стороні найближчим часом.

Партія в кількості 21 машини буде готова до початку інспекції тайською комісією.

Танасак Патімапрагорн дав високу оцінку якості української військової техніки, що зараз експлуатується до його країни.

«Ми дуже задоволені якістю поставленої української військової техніки. І ми поглиблюватимемо нашу співпрацю », - зазначив Патімапрагорн.

Як повідомила прес-служба, під час переговорів обговорювалося питання про організацію на території Таїланду підприємства зі складання бронетехніки українського виробництва.

Окрім Київського бронетанкового заводу делегація відвідала ще низку підприємств, що спеціалізуються на суднобудуванні й створенні високоточної зброї, таких як: ДП «ДККБ Промінь», «Херсонський суднобудівний завод», ДП «Досдлідно-проектний центр кораблебудування», Херсонський ДУ «Паллада» і ФСК «Море».

Як повідомляв УНІАН, Державний концерн «Укрспецекспорт» у березні 2013 року відвантажив до Таїланду партію з 22 БТР українського виробництва.

Довідка УНІАН. ДК "Укрспецекспорт" є основним експортером усіх видів озброєнь і військової техніки (до 85% обсягу військово-технічної співпраці). Компанія об'єднує низку дочірніх підприємств - виробників спецтехніки. Керівника компанії призначає Президент України за узгодженням із урядом і секретарем Ради національної безпеки та оборони (РНБО), а в її оперативному управлінні найбільшу вагу має РНБО.