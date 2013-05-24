Для українських випускників пролунав Останній дзвоник (графік ЗНО)

11:37, 24 травня 2013
Суспільство
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Сьогодні для українських випускників пролунав останній дзвоник 2013.

Останній дзвоник

У суботу, 25 травня, свято відбудеться у школах із шестиденним тижнем навчання. 

Державна підсумкова атестація проходитиме з 28 травня до 11 червня – для учнів основної школи, а з 27 до 31 травня – для одинадцятикласників, повідомляє ТСН.

Вручення атестатів та випускні вечори заплановані на 1 червня.

Зовнішнє незалежне оцінювання для майбутніх абітурієнтів відбудеться за таким графіком:

3 червня - тестування з хімії;

5, 6 червня - української мови та літератури;

8 червня - іноземної мови (англійської, німецької, французької , іспанської);

10 червня - з російської мови;

12, 13 червня - математики,

15 червня - географії,

17 червня - всесвітньої історії;

19, 20 червня - історії України,

22 червня - фізики,

25 червня - біології,

27 червня - світової літератури.

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