Для українських випускників пролунав Останній дзвоник (графік ЗНО)
Сьогодні для українських випускників пролунав останній дзвоник 2013.
У суботу, 25 травня, свято відбудеться у школах із шестиденним тижнем навчання.
Державна підсумкова атестація проходитиме з 28 травня до 11 червня – для учнів основної школи, а з 27 до 31 травня – для одинадцятикласників, повідомляє ТСН.
Вручення атестатів та випускні вечори заплановані на 1 червня.
Зовнішнє незалежне оцінювання для майбутніх абітурієнтів відбудеться за таким графіком:
3 червня - тестування з хімії;
5, 6 червня - української мови та літератури;
8 червня - іноземної мови (англійської, німецької, французької , іспанської);
10 червня - з російської мови;
12, 13 червня - математики,
15 червня - географії,
17 червня - всесвітньої історії;
19, 20 червня - історії України,
22 червня - фізики,
25 червня - біології,
27 червня - світової літератури.