Для українських випускників пролунав Останній дзвоник (графік ЗНО)

Сьогодні для українських випускників пролунав останній дзвоник 2013.

У суботу, 25 травня, свято відбудеться у школах із шестиденним тижнем навчання. Державна підсумкова атестація проходитиме з 28 травня до 11 червня – для учнів основної школи, а з 27 до 31 травня – для одинадцятикласників, повідомляє ТСН. Вручення атестатів та випускні вечори заплановані на 1 червня. Зовнішнє незалежне оцінювання для майбутніх абітурієнтів відбудеться за таким графіком: 3 червня - тестування з хімії; 5, 6 червня - української мови та літератури; 8 червня - іноземної мови (англійської, німецької, французької , іспанської); 10 червня - з російської мови; 12, 13 червня - математики, 15 червня - географії, 17 червня - всесвітньої історії; 19, 20 червня - історії України, 22 червня - фізики, 25 червня - біології, 27 червня - світової літератури.

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