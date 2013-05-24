Рівному відключають гарячу воду на невизначений термін

У Рівному 27 травня буде припинено централізоване гаряче водопостачання населенню на невизначений термін.

Як повідомила кореспонденту УНІАН менеджер зі зв’язків з громадськістю підприємства "Рівнетеплоенерго" Марія Кірюшина, відключення гарячого водопостачання вирішено провести в понеділок, 27 травня. Як довго воно триватиме, за її словами, не визначено.

Чи пов'язане це з відсутністю лімітів на газ, Кірюшина коментувати відмовилася.

За її словами, підприємство подаватиме гарячу воду лише в обласну дитячу лікарню, онкологічний та протитуберкульозний диспансери.

Як повідомили УНІАН в комунальному теплопостачальному підприємстві «Теплотранссервіс», яке разом із "Рівнетеплоенерго" забезпечує теплом та гарячою водою споживачів Рівного, в зв’язку з необхідністю проведення профілактичних робіт у котельнях, підприємство відключило гаряче постачання населенню з 13 травня.

Як довго триватиме профілактика на підприємстві не уточнюють.

Чиновники пояснюють відключення гарячої води відсутністю лімітів на газ.

Так, міський голова Рівного Володимир Хомко зазначає: «Відповідно до діючого законодавства, якщо немає лімітів, то нам газ пропонують замість тисячу 300 гривень за тисячу кубів, по чотири тисячі 661 гривні», а таких грошей у міському бюджеті немає.

За інформацією мера Рівного, така ж картина й у інших містах.