Завтра в Україні пройдуть короткочасні дощі

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 27 травня буде хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, грози, у західних областях місцями сильні дощі; на Лівобережжі та в Криму окремі грозові дощі. Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви вітру та шквали 15-20 м/с.

Температура у західних областях вночі 5-10°, вдень 13-18°; на решті території вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, вдень 19-24°, у південній та східній частині 25-29°.

У Київській області завтра пройде короткочасний дощ (вночі місцями невеликий), гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 19-24°.

У столиці також очікується короткочасний дощ (вночі місцями невеликий), гроза. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.

26 травня температура води в Чорному морі становила 13-21°, в районі Ялти 11°, в Азовському морі 21-24°; в Дніпрі біля Києва 22°.