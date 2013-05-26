Троє активістів заблокували кран на реконструкції Гостинного двору (фото)

"Троє активістів зараз знаходяться на крані і зупиняють роботи на незаконній реконструкції Гостиного двору", - повідомив Луценко "Українській правді".

"Ми вимагаємо реставрації пам'ятки, а не реконструкції її у торгівельний центр. Ми проти тіньової приватизації двору, ми виступаємо за те, щоб Гостиний виконував і далі функцію громадсько-культурного центру", - заявили активісти.

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Водночас, як написала на своїй сторінці в Facebook Лебедєва, "Беркут" забрав четвертого активіста, який знаходився внизу.

На питання, як довго триватиме акція, Луценко відповів, що мета активістів – заблокувати будівельні роботи в Гостиному дворі на День Києва, тому на крані вони планують сидіти до кінця робочого дня.Луценко зазначив, що до активістів на кран двічі підіймалися працівники МНС, але не наполягали на тому, щоб їх зняти.