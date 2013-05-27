В Одесі пограбували ювелірний магазин

В Одесі пограбовано ювелірний магазин.

Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області.

Згідно з повідомленням, у неділю, 26 травня, близько 18.15 на центральний пульт Управління Державної служби охорони надійшов сигнал із ювелірного магазина, розташованого по вулиці Академіка Корольова (Київський район міста).

«За 3 хвилини на місце виклику прибули правоохоронці, які встановили факт пограбування», - повідомили у відділі.

За попередніми даними, двоє невідомих чоловіків увійшли до ювелірного магазина і, погрожуючи пістолетом, розбили металевим стрижнем вітрину і заволоділи коштовностями.

За описом свідків, на момент скоєння злочину чоловіки були у дзеркальних окулярах, бейсболках на головах і в медичних масках на обличчях. Один із них високого зросту, худорлявої статури, другий - середнього зросту, міцної статури.

Зараз співробітниками міліції здійснюються заходи щодо встановлення осіб грабіжників. За цим фактом почато кримінальне провадження за ст.187 «Розбій» Кримінального кодексу України. Сума шкоди встановлюється.