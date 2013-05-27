МОН: Ціна диплому не повинна перевищувати 36,30 грн

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства освіти і науки України, сьогодні заступник міністра освіти і науки – керівник апарату Олексій Дніпров підписав листа керівникам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, в якому наголошується на персональній відповідальності за дотримання цінової політики при встановленій вартості документів про вищу освіту.

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Зокрема, у листі йдеться про те, що на адресу МОН надходять звернення від випускників 2012/2013 навчального року щодо сплати коштів за документи про освіту понад їхню встановлену вартість.

У МОН нагадали, що ціна одного примірника диплому молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра, виготовленого на основі фотокомп’ютерних технологій, становить 36,30 грн.