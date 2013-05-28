Депутат вимагає заборонити забудову на Десенці

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутата.

Зокрема, йдеться про рішення Київради від 20 жовтня 2007 №1467/4300, яким ТОВ «Будівельний міжгалузевий альянс» було передано земельну ділянку площею 29,45 га у довгострокову оренду на 10 років для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельно-офісного центру, житлово-офісного та готельного комплексу з підземними паркінгами в урочищі Горбачиха у Дніпровському районі Києва, зазначається в повідомленні.

Також Бригинець поскаржився у ГПУ на прокуратуру Києва, яка припинила боротьбу за цю зелену зону, додали в прес-службі.

«Як з’ясувалося, вказане рішення Київради свого часу було оскаржено прокуратурою Києва та скасовано. Але після виграшу забудовником апеляції у згаданому питанні, рішення апеляційного суду прокуратурою більше не оскаржувалося. В цьому я вбачаю корупційні дії, тому й звернувся в Генпрокуратуру», - пояснив Бригинець.

За його словами, згадане рішення суперечить прийнятим раніше рішенням Київради, а саме: Генеральному плану Києва до 2020 року, відповідно до якого урочище «Горбачиха» входить до складу зелених зон загального користування рекреаційного призначення, та рішенню Київради від 17 лютого 1994 року №14 «Про створення, резервування та збереження територій і об’єктів природно-заповідного фонду в м. Києві», згідно з яким урочище «Горбачиха» зарезервоване для подальшого заповідання. Жодних змін в дане рішення Київрада не вносила, підкреслив Бригинець.

«Є два рішення Київради: одне в інтересах забудовника, інше в інтересах киян. Але на одне рішення зважають, яке винесене в інтересах забудовника, а на те, що в інтересах киян, ніхто не зважає, навіть сама Київрада. Дивовижно, що команда Попова намагається відмежуватися від команди Черновецького, але насправді навіть не напружується, щоб скасувати прийняті злочинною владою рішення і нищить зелені насадження ніяк не з меншою швидкістю, ніж Черновецький», - заявив Бригинець.