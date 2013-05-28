Долар на міжбанку дещо подорожчав, євро - подешевшало

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів котирування гривні щодо євро зросли до 10,5245/10,5330 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів котирування гривні зросли до 0,2598/0,2602 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,2906/1,2908 (понеділок — 1,2936/1,2938).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 27 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США знизилися до 8,1580/8,1635 грн/дол., на 12:00 - зросли до 8,1565/8,1600 грн/дол., на момент закриття торгів — до 8,1550/8,1580 грн/дол. У зв'язку із святкуванням у США Дня поминання торги з американської валюти були можливі лише розрахунками ТОМ.

На відкритті торгів котирування гривні щодо євро зросли до 10,5515/10,5605 грн/євро, на 12:00 - знизилися до 10,5525/10,5630 грн/євро, на момент закриття торгів — трохи змінилися - 10,5530/10,5625 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів котирування гривні встановилися на рівні 0,2605/0,2609 грн/рубль, на 12:00 - зросли до 0,2602/0,2606 грн/рубель, на момент закриття торгів — до 0,2599/0,2603 грн/рубль.