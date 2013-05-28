Цього року українці задекларували в 9 разів більше іноземних доходів

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

Обсяг податку з доходів, обов'язкового до сплати, зріс у 5 разів і становить майже 580 млн. грн, повідомили в Міндоходів.

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У міністерстві також нагадали, що норма про декларацію доходів, одержаних із-за закордону, існує в Україні з 2003 року, і увійшла до Податкового кодексу, що набрав чинності з 1 січня 2011 року.

«Міністерство доходів і зборів підкреслює, що про запровадження нового податку не йдеться. Чинне законодавство припускає, що громадяни, при отриманні доходів з-за закордону, повинні подати декларацію, зазначити в ній суму одержаних коштів і сплатити податок з доходів. При цьому іноземними вважаються доходи, одержані з-за закордону на поточні або карткові рахунки», - пояснили в Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, грошові перекази, одержані громадянами України з-за кордону на поточні або карткові рахунки, вважаються іноземними доходами, які підлягають оподаткуванню за ставками 15% і 17% залежно від розміру доходів. Зокрема, ставка 17% застосовується до суми, більшої як десять мінімальних заробітних плат (11 470 грн).