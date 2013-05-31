На військовому полігоні вибухнули застарілі боєприпаси: двоє поранених

На Новомосковському військовому полігоні в Дніпропетровській області через вибух застарілих боєприпасів постраждало двоє військовослужбовців.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив дніпропетровський прокурор з нагляду за додержанням законів у військовій сфері Південного регіону Роман Резніченко.

За його словами, на полігоні проводились роботи з утилізації застарілих боєприпасів.

30 травня на полігоні загорілася трава. Військовослужбовці розпочали її гасити. У цей час здетонували боєприпаси минулих років, розповів прокурор.

“У результаті вибуху боєприпасів двоє солдатів отримали поранення, після чого їх госпіталізували”, - уточнив Резніченко.

За його словами, стан одного із військовослужбовців середньої тяжкості, у іншого - задовільний.

Відомості про факт вибуху на полігоні внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, предметами, що являють підвищену небезпеку і що спричинило тілесні ушкодження кільком особам).