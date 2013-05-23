Дві гранати пролежали на львівському горищі з війни

Як повідомили УНІАН у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, 21 травня у Львові на вулиці Різьбярській, власник однієї із квартир під час прибирання на горищі будинку виявив дві ручні гранати Ф-1 часів Другої світової війни.

Увечері цього ж дня піротехнічною групою 3-го спеціального регіонального центру швидкого реагування ДСНС України виявлені боєприпаси було вилучено та знешкоджено.

Як повідомив у коментарі УНІАН речник ГУ ДСНС у Львівській області Павло Василенко, гранати перебували у бойовому стані і могли спрацювати у будь-який час.

Також він зазначив, що встановлено, що гранати перебували на горищі старовинного будинку, зведеного ще в кінці 18 ст., з часів війни.