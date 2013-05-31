Санаторій, де обвалився балкон з дітьми, був у «чорному списку» Мінкурортів

Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом обвалення 30 травня балкона в санаторії «Юність» в селищі Симеїз, в результаті якого загинула дитина.

Як повідомила УНІАН прес-секретар прокурора Криму Наталія Бояркіна, розслідування проводиться за частині 2 ст. 367 Кримінального кодексу України «службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків».

Справою займається Алупкінський міський відділ міліції.

За дорученням прем'єр-міністра Криму Анатолія Могильова створено міжвідомчу робочу групу, яка працює на місці події.

За повідомленням прес-служби Ради міністрів Криму, у п'ятницю Могильов повертається до Криму з робочого відрядження до Києва і візьме розслідування під особистий контроль.

У свою чергу міністр курортів і туризму Криму Олександр Лієв стверджує, що влада регіону два роки поспіль просила Міністерство охорони здоров'я передати в підпорядкування Ради міністрів республіки санаторій «Юність» в Сімеїзі, що перебував у жалюгідному стані.

Як написав Лієв на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», оздоровниця була в «чорному списку» Мінкурортів Криму.

«Санаторій належить державі й перебуває у сфері управління Міністерства охорони здоров'я України. Кримська влада в 2011 і 2012 роках зверталася з проханням передати "Юність" в управління Ради міністрів Криму, аргументуючи тим, що він у жалюгідному стані, при цьому МОЗ абсолютно не приділяє уваги вирішенню проблем дитячого санаторію. МОЗ України нам відмовляло без пояснень», - відзначив міністр.

Лієв заявив, що вплив Радміну на подібні державні санаторії практично відсутній. «Керівництво призначається з Києва і не узгоджується (за фактом) з Кримом, а про діяльність держсанаторії МОЗ України місцеву владу навіть не інформують», - відзначив очільник Мінкурортів.

Лієв повідомив також, що у вересні 2012 року він публікував список із 15 великих санаторіїв і готелів (як державних, так і приватних), від відвідин яких просив утриматися.

«Під номером 12 у цьому списку був санаторій МОЗ України "Юність". Реакції органу управління (МОЗ України) не було», – написав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 10-річна дівчинка із Львова загинула і 11-річна перебуває в лікарні з травмами в результаті обвалення балкона санаторію «Юність». Трагедія сталася увечері 30 травня. Частина балкона обвалилася з 3-го поверху, коли на нього вийшли троє дітей.