Укрспецекспорт ремонтуватиме Мі-8 і Мі-17 для Міноборони Хорватії

Згідно з повідомленням прес-служби «Укрспецекспорту», результати тендеру були оприлюднені 14 травня 2013 року.

За умовами договору, Україна має провести капітальний ремонт перших двох вертольотів до 30 листопада 2013 року. Ремонт здійснюватиметься на ДП «Севастопольське авіаційне підприємство», яке входить до складу Державного концерну «Укроборонпром» за участю ВАТ «Мотор Січ».

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Довідка: ДК «Укрспецекспорт» є основним експортером усіх видів озброєнь і військової техніки (до 85% обсягу військово-технічної співпраці). Компанія об'єднує низку дочірніх підприємств - виробників спецтехніки. Голову компанії призначає Президент України за узгодженням з урядом і секретарем Ради національної безпеки і оборони (РНБО), а в її оперативному управлінні найбільшу вагу має РНБО.