У Тернополі викладач вимагав зі студентів по 4000 гривень

18:47, 31 травня 2013
Суспільство
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У Тернополі затримали викладача університету під час отримання 12 тис. грн хабара.

В Тернополі викладач спіймався на хабарі

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, викладач, будучи членом Державної екзаменаційної комісії одного з вищих навчальних закладів міста, вимагав через старосту в усіх студентів групи неправомірну вигоду в сумі 4 тис. грн за сприяння у складанні ними державного іспиту та захисті магістерської роботи.

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Після отримання коштів від трьох студентів 30 травня посадовця затримали правоохоронці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження та розпочато досудове розслідування за ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Як повідомив сьогодні, 31 травня, голова облдержадміністрації Валентин Хоптян на спільній зустрічі з міським головою Сергієм Надалом й керівниками структурних підрозділів ОДА та мерії, правоохоронці затримали декана одного з факультетів Тернопільського національного економічного університету.

Він також висловив переконання, що факти хабарництва є і в Тернопільському національному педагогічному університеті.

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