У Тернополі викладач вимагав зі студентів по 4000 гривень

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, викладач, будучи членом Державної екзаменаційної комісії одного з вищих навчальних закладів міста, вимагав через старосту в усіх студентів групи неправомірну вигоду в сумі 4 тис. грн за сприяння у складанні ними державного іспиту та захисті магістерської роботи.

На тему: У Львові декана затримали за хабар

Після отримання коштів від трьох студентів 30 травня посадовця затримали правоохоронці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження та розпочато досудове розслідування за ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Як повідомив сьогодні, 31 травня, голова облдержадміністрації Валентин Хоптян на спільній зустрічі з міським головою Сергієм Надалом й керівниками структурних підрозділів ОДА та мерії, правоохоронці затримали декана одного з факультетів Тернопільського національного економічного університету.

Він також висловив переконання, що факти хабарництва є і в Тернопільському національному педагогічному університеті.