В Одесі поруч з центральним вокзалом знайшли бомбу (відео)
21:28, 31 травня 2013Суспільство
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В Одесі поблизу центрального вокзалу знайшли авіаційну бомбу часів Другої світової війни.
Знахідку виявили поруч з паркувальним майданчиком біля сусіднього житлового будинку. Земля на тому місці обсипалась і, як кажуть рятувальники, існувала реальна загроза вибуху, йдеться в сюжеті ТСН.
Щойно піротехніки прибули на місце та оглянули небезпечну знахідку – вирішили евакуювали людей. Лише потім бомбу обережно відкопали та вивезли знищувати на полігон.
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