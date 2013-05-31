В Одесі поруч з центральним вокзалом знайшли бомбу (відео)

Знахідку виявили поруч з паркувальним майданчиком біля сусіднього житлового будинку. Земля на тому місці обсипалась і, як кажуть рятувальники, існувала реальна загроза вибуху, йдеться в сюжеті ТСН.

Щойно піротехніки прибули на місце та оглянули небезпечну знахідку – вирішили евакуювали людей. Лише потім бомбу обережно відкопали та вивезли знищувати на полігон.