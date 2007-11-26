За незаконне зберігання зброї затримані 35 осіб

У місті Макіївка Донецької області у місцевого жителя правоохоронці вилучили 400 г вибухівки і електродетонатор.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

Всього за добу за незаконне зберігання зброї затримано 35 осіб. У правопорушників вилучено 2 гвинтівки, 2 пістолети, 3 обрізи мисливських рушниць, 7 одиниць саморобної вогнепальної зброї, гранату, 1 кг вибухівки та 792 набої.