Томенко: Партія регіонів мріє про ”підкилимні ситуації”

Блок Юлії Тимошенко не буде підтримувати жодну з кандидатур на посаду голови Верховної Ради України у разі, якщо не буде створена демократична коаліція.

Про це в ефірі «5-го каналу» заявив народний депутат України, заступник лідера фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО.

За його словами, у разі. якщо до четверга БЮТ та НУ-НС не матимуть необхідної кількості підписів для створення коаліції, тоді буде ситуативне обрання керівництва Верховної Ради. «І тоді будуть різні підкилимні комбінації, які буде дуже важко проаналізувати», - сказав він.

М.ТОМЕНКО переконаний, що саме про такий сценарій «мріє» фракція Партії регіонів.

Він зазначив, що БЮТ боїться функціонування парламенту за умов відсутності коаліції. «Якщо не буде 226 голосів, коаліція не буде проголошена, і хтось висуне, наприклад, Івана ПЛЮЩА на посаду спікера, то БЮТ не дасть жодного голосу», - сказав він.

При цьому, за словами М.ТОМЕНКА, БЮТ не підтримуватиме жодної кандидатури від НУ-НС за умови відсутності коаліції, навіть якщо це буде В’ячеслав КИРИЛЕНКО. «При всьому тому, що це наш союзник і наш колега, так само ми будемо переконувати «Нашу Україну» не голосувати», - сказав М.ТОМЕНКО, пояснюючи це тим, що «нову владу в Україні потрібно будувати системно».