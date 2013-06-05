Верховна Рада придбала квіти за 260 тисяч гривень
10:11, 05 червня 2013Суспільство
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Управління справами Верховної Ради України 19 квітня за результатами тендеру уклало угоду з підприємцем А.Ю. Соловйовою на постачання квітів на 260 тис грн.
Верховна Рада придбала квіти за 260 тисяч
Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на «Вісник державних закупівель».
Найдорожче коштують 90-сантиметрові троянди Гран прі та Аваландж – по 24 грн. за штуку.
Прикметно, що у порівнянні з минулим роком вартість квітів для парламенту значно зросла. Нині придбано 23 354 квітки за 269 тис грн., а у 2012-му – 25 000 квіток за 160 тис грн.
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