Верховна Рада придбала квіти за 260 тисяч гривень

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на «Вісник державних закупівель».

Найдорожче коштують 90-сантиметрові троянди Гран прі та Аваландж – по 24 грн. за штуку.

Прикметно, що у порівнянні з минулим роком вартість квітів для парламенту значно зросла. Нині придбано 23 354 квітки за 269 тис грн., а у 2012-му – 25 000 квіток за 160 тис грн.

На тему: Стійло для кожного коня міліції обійдеться державі майже у 22 тисячі на рік