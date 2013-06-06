Комітет ВР рекомендує не ліквідовувати Вищий адмінсуд

Про це повідомив народний депутат України, член фракції Партії регіонів, заступник голови Комітету з питань верховенства права і правосуддя Дмитро Шпенов.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПР, представляючи законопроект на засіданні комітету, парламентарій наголосив, що ця законодавча ініціатива не узгоджується з вимогами Конституції України і Закону України «Про судовий устрій і статус суддів». Його положення не тільки необґрунтовані й нелогічні, а й не реалізовуються на практиці, порушать єдність судової системи України і спричинять додаткові витрати з бюджету.

Крім того, він зазначив, що документ дістав негативну оцінку Регламентного і Бюджетного комітетів Верховної Ради, Головного науково-експертного управління парламенту, Інституту законодавства ВР, Державної судової адміністрації, Верховного Суду України, Вищого господарського і адміністративного судів і Одеської юридичної академії.

«Ліквідація ВАСУ призведе до того, що система адміністративних судів позбудеться вищого спеціалізованого суду. Пропозиція тимчасово покласти функцій ВАСУ на Верховний Суд України, передбачена законопроектом, прямо суперечить рішенню Конституційного Суду України №8-рп/2010 від 11.03.2010 року щодо повноважень касаційної інстанції. Таким чином, автори законопроекту просто пропонують на деякий час обезголовити і фактично паралізувати систему адміністративних судів у нашій країні, щоб потім створити аналогічний орган. Зазначу, що автономні системи адмінсудів стабільно існують у 13 країнах Європи, зокрема в Німеччині, Франції, Італії, Польщі та ін., і політичні акції на їхню діяльність не впливають», - повідомив Шпенов.

Також політик зазначив, що створення і ліквідація судів загальної юрисдикції взагалі не належить до повноважень парламенту і є прерогативою Президента України.