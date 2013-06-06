Україна пропонує свої літаки у 17 країн

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДП «Антонов» з посиланням на підсумки зустрічі президента – генерального конструктора ДП «Антонов» Дмитра Ківи з послами 17 держав.

Як відзначили в прес-службі, зустріч пройшла з ініціативи Міністерства закордонних справ України. Участь у ній взяли дипломати Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка, Держави Катар, Народної Республіки Бангладеш, Ісламської Республіки Мавританія, Республіки Гана, Республіки Сьєрра-Леоне, Республіки Намібія, Республіки Уганда, Федеральної Демократичної Республіки Ефіопія, Республіки Еквадор, Республіки Зімбабве, Республіки Ангола, Республіки Джібуті, Республіки Замбія, Республіки Мозамбік, Екваторіальної Гвінеї, Єменської Республіки.

«Члени делегації відвідали збиральний цех, де виготовляються літаки сімейства регіональних реактивних літаків сімейства Ан-148 і Ан-158, оглянули пілотажні стенди ДП «АНТОНОВ», зокрема сучасний комплексний тренажер літака Ан-148, випробувальні стенди агрегатів і систем літаків «АН», - повідомили на підприємстві.

За інформацією прес-служби, дипломати відзначали, що, враховуючи адаптованість літаків «Антонов» до різних умов експлуатації, включаючи широкий діапазон кліматичних і погодних умов, ці машини можуть ефективно використовуватися як комерційними, так і державними авіаперевізниками.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2013 року Ківа заявляв, що держави Південної Америки – Бразилія, Аргентина, Колумбія, Перу – висловили зацікавленість у розвитку співпраці з українськими авіабудівниками і готовність купувати літаки сімейства Ан-148, Ан-158, а також модернізувати літаки, які вже літають, Ан-32, зокрема пожежної модифікації Ан-32П.