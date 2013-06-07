Кабмін пропонує Раді брати податок з металобрухту

Про це йдеться в законопроекті №2205а про внесення змін до статей 164 і 165 Податкового кодексу України щодо оподаткування доходу за зданий утиль чорних і кольорових металів, поданому на розгляд до парламенту 4 червня.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту, мета документа – вдосконалити механізм оподаткування доходів фізичних осіб, одержаних від здачі металобрухту, включаючи лом електричних акумуляторів, що дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів.

Як зазначається, проект закону вимагає узгодження з Міністерством доходів і зборів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством промислової політики і Міністерством юстиції.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2012 року Кабінет міністрів України вже виносив на розгляд до парламенту аналогічний законопроект, який передбачав встановити ставки податку в 15% і 17% залежно від суми доходу. Проте Верховна Рада документ не розглядала.

24 травня 2012 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо вдосконалення деяких податкових норм». Серед змін, що вносяться законом до Податкового кодексу, було, зокрема, і скасування податку на доходи фізичних осіб від здачі брухту чорних металів.