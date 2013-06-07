ВМС України та ЧФ спланували спільні навчання

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник відділу інформаційного забезпечення Чорноморського флоту РФ капітан 1-го рангу В’ячеслав Трухачов.

Прес-офіцер повідомив, що від російської сторони планується задіяти, зокрема, ракетний корабель на повітряній подушці «Бора», малий протичовновий корабель «Муромець», ракетний катер «Р-60», морський тральщик «Турбініст». Крім того, як зазначив Трухачов, відповідно до тематики навчань - «Ведення спільних антипіратських дій на морі» - планується застосування швидкохідних плавзасобів, що забезпечують дії бойових плавців.

За інформацією капітана 1-го рангу, для вирішення спільних завдань узгоджена участь в епізодах навчань російських бойових літаків Су-24, протичовнового літака Бе-12 і пошуково-рятувального вертольота Ка-27пс. ВМС України будуть представлені двома літальними апаратами.

Навчання відбудуться 19-20 і 25 червня в морських полігонах у північно-східній частині Чорного моря і на березі.

Як повідомляв УНІАН, учбовими цілями навчань «Фарватер миру-2013» стануть відпрацювання єдиних поглядів на форми і способи проведення антипіратських дій на морі, спільних дій екіпажів кораблів і авіації з ведення морського бою, організації всіх видів оборони на ходу, з виконанням бойових вправ і тактичного маневрування. Крім того, сторони мають намір відпрацювати дії сил авіації при виконанні завдань антипіратських дій і спільні дії пошуково-рятувальних сил двох флотів.

Згідно з визначеним раніше ротаційним принципом, керівником навчань буде командувач ЧФ РФ, а його першим заступником - представник Командування ВМС ЗС України.

Довідка УНІАН. Спільні українсько-російські навчання серії «Фарватер миру» проводилися в 1997, 1999, 2001, 2003, 2010, 2011 і 2012 роках.