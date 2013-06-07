Останній з убивць директора львівського ринку наймав будинок у Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час прес-конференції у Львові начальник головного управління МВС України у Львівській області генерал-майор міліції Олександр Рудяк.

Він зазначив, що чоловіка, який майже 7 років перебував у міждержавному розшуку, затримали на території Бахчисарайського району, у Криму.

Як розказав Рудяк, півроку тому до львівського УБОЗу надійшла оперативна інформація про можливе місцеперебування розшукуваного в Автономній республіці Крим. Працівники УБОЗу спільно зі слідчими під процесуальним керівництвом прокурора області спланували операцію затримання зловмисника в селищі Піщане Бахчисарайського району, де він орендував приватний будинок.

Як зазначив начальник львівського УБОЗу Василь Телиця, правоохоронцям стало відомо, що останній з учасників групи, безпосередній виконавець злочину, самостійно виготовив та за допомогою засобів мобільного зв’язку привів у дію радіокерований вибуховий пристрій на днищі автівки. Упродовж майже півроку чоловік неодноразово випробовував вибухівку, аби у потрібний момент не схибити.

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У результаті вибуху директор та начальник охорони ринку були тяжко травмовані, а молода дівчина, яка проходила поруч, від отриманих поранень померла у кареті швидкої допомоги.

Як повідомив Телиця, у ході проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій правоохоронці встановили, що організатор замаху оцінив життя директора ринку «Шувар» у 5 тис. дол.

На даний час затриманого доставлено до слідчого управління ГУ МВС України у Львівській області.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня 2006 року у Львові підірвали автомобіль директора ТзОВ "Шувар" Романа Федишина. Внаслідок вибуху загинула 14-річна учениця Сихівської гімназії Марія Куцинда. Роман Федишин був травмований. Прокуратура порушила кримінальну справу за трьома статтями КК України: ч.2 п.5 ст.115 (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб), ч.2 п.5 ст.15 (замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) і ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна).

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За «гарячими слідами» були затримані троє учасників злочинної групи, у тому числі і організатор. У 2007 році, розслідування по кримінальній справі відносно трьох осіб було закінчено та скеровано до суду.

Згідно з вироком суду організатор засуджений до довічного ув’язнення, двоє виконавців отримали по 14 та 12 років позбавлення волі.

Однак четвертому учаснику вдалось втекти від органів досудового слідства. Його було оголошено у міждержавний розшук.