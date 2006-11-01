Під автомобіль депутата Федишина було закладено 250 г тротилу

Проведеною експертизою встановлено, що під автомобіль “Міцубісі-Аутлендер”, який належить депутатові Львівської міської ради, генеральному директорові одного з найбільших гуртових продовольчих ринків регіону “Шувар” Роману ФЕДИШИНУ, було закладено саморобний вибуховий пристрій з 250 грамами тротилу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив виконуючий обов’язки начальника Центру громадських зв’язків УМВС у Львівській області Денис ХАРЧУК.

Він уточнив, що на даний час слідство ще немає остаточної відповіді на запитання про те, чи була це спроба залякати підприємця, чи спроба вбивства.

За його словами, правоохоронці й надалі відпрацьовують як основні версії, пов’язані з бізнесовою діяльністю Р.ФЕДИШИНА.

“Найменш актуальною для слідчо-оперативної групи є політичні мотиви скоєного злочину. Жодного сліду в цьому напрямку досі не простежується. Принаймні, слідчі прокуратури та міліції, які зараз проводять розслідування замаху на генерального директора ТзОВ “Шувар”, мотивів, пов’язаних з депутатською та політичною діяльністю Романа ФЕДИШИНА, на цей момент не відстежили”, - зазначив Д.ХАРЧУК.

Посилаючись на таємницю слідства, Д.ХАРЧУК відмовився коментувати інформацію деяких ЗМІ про те, що ніби-то серед співзасновників ТзОВ “Шувар” є відомі на Львівщині кримінальний авторитет на псевдо “Душман”, який доводиться близьким родичем одного з народних депутатів з партії регіонів, та кримінальний авторитет “Десант”.

“Оприлюднення прізвищ співзасновників ТзОВ “Шувар” не входить до компетенції правоохоронних органів”, - наголосив Д.ХАРЧУК.

Як повідомляв УНІАН, замах на депутата Львівської міської ради, генерального директора ринку “Шувар” Р.ФЕДИШИНА було скоєно 26 жовтня у Львові. Тоді було підірвано його автомобіль. Внаслідок вибуху загинула 14-річна школярка, а сам Р.ФЕДИШИН та його помічник отримали поранення.