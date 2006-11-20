Правоохоронці затримали замовника і виконавця замаху на Федишина

Упродовж трьох діб - у п’ятницю, суботу та неділю - львівські правоохоронці затримали замовника і одного з виконавців замаху на директора ринку “Шувар” Романа ФЕДИШИНА.

Про це повідомив сьогодні під час прес-конференції начальник Управління МВС України у Львівській області, генерал-майор міліції Віталій МАКСИМОВ, зазначивши, що затримано також посередника у виконанні цього злочину.

Керівник обласної міліції повідомив, що на даний час затримані дають свідчення, а ще один із виконавців - перебуває у розшуку.

Вже відомо, що за роботу організатори замаху отримали від замовника 5 тис. доларів. «Метою було не вбивство депутата і бізнесмена, а залякування його», - акцентував В.МАКСИМОВ. За його словами, трагічна загибель дівчинки під час вибуху автомобіля Р.ФЕДИШИНА сталася також і через халатність лікарів. “У гімназистки було поранення в ногу і її можна було врятувати, надавши своєчасно медичну допомогу. Дівчинка померла від втрати крові”, - підкреслив правоохоронець.

В.МАКСИМОВ також поінформував про те, що посередник даного злочину займався виготовленням власне вибухового пристрою і був фахівцем у цій галузі з великим стажем. У нього також було вилучено обріз мисливської гвинтівки та деякі залишки вибухівки. За словами керівника міліції Львівщини, замовником організації замаху з метою залякування бізнесмена Р.ФЕДИШИНА є одна з осіб, яка близька до ТзОВ «Шувар». «Даний злочин по ФЕДИШИНУ є виключно пов’язаний із сферою перерозподілу бізнесово-економічних інтересів на ТзОВ «Шувар» і жодного політичного сліду, як, зрештою, і в останніх резонансних вбивствах на Львівщині тут немає», - наголосив В.МАКСИМОВ.

За даними добре поінформованих джерел у правоохоронних органах, особа (замовник замаху –УНІАН), про яку йшлося, - кримінальний авторитет, чоловік співвласниці ТзОВ ринок "Шувар".

Як повідомляв УНІАН, замах на депутата Львівської міської ради, генерального директора ринку “Шувар” Р.ФЕДИШИНА було скоєно 26 жовтня у Львові. Тоді було підірвано його автомобіль. Внаслідок вибуху загинула 14-річна школярка, а сам Р.ФЕДИШИН та його помічник отримали поранення.