Верховний суд Кіпру визнав законною "стрижку" депозитів вкладників

12:29, 07 червня 2013
Суспільство
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Верховний суд Кіпру в п'ятницю визнав законним списання коштів з депозитів вкладників у кіпрських банках.

Bank of Cyprus виграв суд

Як повідомляє РІА Новости з посиланням на кіпрський сайт newsit.com.cy, суд порахував неприйнятними скарги вкладників на неконституційність рішення уряду і Центрального банку країни.

Рішення викликало різку реакцію чекали біля будівлі суду рішення вкладників та юристів, в тому числі представляли російські компанії. Тепер вони можуть намагатися подати позови до цивільних судів, проте це потребуватиме багато часу.

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Верховний суд почав розглядати справу 23 квітня. Позови до Верховного суду подали більше 3 тисяч вкладників банків Laiki і Bank of Cyprus. Заявники та їхні адвокати називали "стрижку" розкраданням їх майна.

Від рішення Верховного суду залежить виконання угоди про видачу кредитів країні.

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