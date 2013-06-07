Верховний суд Кіпру визнав законною "стрижку" депозитів вкладників
Верховний суд Кіпру в п'ятницю визнав законним списання коштів з депозитів вкладників у кіпрських банках.
Як повідомляє РІА Новости з посиланням на кіпрський сайт newsit.com.cy, суд порахував неприйнятними скарги вкладників на неконституційність рішення уряду і Центрального банку країни.
Рішення викликало різку реакцію чекали біля будівлі суду рішення вкладників та юристів, в тому числі представляли російські компанії. Тепер вони можуть намагатися подати позови до цивільних судів, проте це потребуватиме багато часу.
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Верховний суд почав розглядати справу 23 квітня. Позови до Верховного суду подали більше 3 тисяч вкладників банків Laiki і Bank of Cyprus. Заявники та їхні адвокати називали "стрижку" розкраданням їх майна.
Від рішення Верховного суду залежить виконання угоди про видачу кредитів країні.