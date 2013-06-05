ВР відмовилась оподаткувати гроші, які виводять на Кіпр

Як передає кореспондент УНІАН, за внесений народним депутатом Володимиром Яворівським (фракція «Батьківщина») законопроект проголосували 113 із 233 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Не голосували у повному складі фракції Партії регіонів і КПУ.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що денонсація потрібна для ліквідації надання необґрунтованих податкових пільг, передбачених угодою, які спричиняють негативний вплив як на податкову систему, так і на економіку України в цілому у зв’язку із виведенням капіталу в офшорні зони.

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Згідно з положеннями угоди між урядом СРСР та урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна, від оподаткування звільняються будь-які доходи, що виникають на території України або Кіпру, в тому числі дивіденди, проценти, роялті, доходи від відчуження майна тощо, які перераховуються з однієї країни в іншу, за винятком деяких випадків оподаткування фізичних осіб та доходів постійних представництв.

У записці сказано, що угодою створено сприятливі можливості для резидентів України цілком легально, без будь-якого оподаткування виводити за кордон значні суми коштів.

«Положення угоди також використовуються багатьма нашими підприємствами для створення різних схем з мінімізації податкових зобов’язань», - йдеться у записці і зазначається, що «досить велика частина українського бізнесу користується можливістю платити податки на Кіпрі, відповідно знижуючи загальноподаткове навантаження і зменшуючи дохідну частину бюджету України, тобто відбувається так званий відтік капіталу, який загрозливо підриває економіку країни».

Також ВР не підтримала проект Закону «Про денонсацію Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна», внесений депутатами від «УДАРу», у тому числі Віктором Пинзеником.

За дане рішення проголосували 123 із 233 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

За словами Пинзеника, «ця угода не є доброю для країни». Він заявив, що новий варіант угоди потрібен Україні, але «наших партнерів (Кіпр - УНІАН) влаштовує існуючий стан речей».

За його словами, якщо нинішній уряд справді хоче врегулювати проблему оподаткування з Кіпром, то завтра має бути представлена конвенція з Кіпром щодо уникнення подвійного оподаткування, яку не потрібно ратифіковувати.

Пинзеник зазначив, що водночас необхідно проголосувати за денонсацію угоди між урядом СРСР та урядом Кіпру про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна від 29 жовтня 1982 року.

Як сказав Пинзеник, «ці два кроки через місяць дозволять дуже швидко підготувати стандартну угоду про уникнення подвійного оподаткування».

«Якщо ви хочете, щоб десятки мільярдів гривень працювали для громадян України, для економіки та бюджету України, а не для обслуговування економіки іншої країни, інтересів купки олігархів, то треба зробити ці два кроки», - сказав Пинзеник.