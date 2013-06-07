Переговори Газпрому і RWE щодо мирової угоди провалилися - ЗМІ

Про це повідомляє «Рейтер» із посиланням на свої джерела.

Тепер спір із RWE має вирішитися в арбітражному суді у Відні.

Рішення, за даним «Рейтер», може бути оголошено «в найближчі кілька днів або за 2-3 тижні».

Як нагадує РІА «Новости», цього тижня заступник голови "Газпрому" Олександр Медведєв говорив, що арбітражний процес із німецькою компанією не означає, що консультації з нею припинено. Він висловив думку, що досягнення будьяких домовленостей не відрізнятиметься від домовленостей з іншими покупцями. Медведєв також повідомив, що сума ретроактивних платежів після закінчення переговорів, які зараз проходять, не перевищить 800-900 мільйонів доларів без урахування переговорів із RWE.

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ТОВ "Газпром експорт" 8 січня 2013 року звернулося до Торгового суду Відня з вимогою скасувати арбітражне рішення від 4 жовтня 2012 року у спорі з RWE Transgas про невиконання умови "бери або плати" в контракті на поставки газу до Чехії.

У жовтні арбітраж визнав дійсною частину доповнення №1 до контракту про поставки газу між RWE Transgas і "Газпромом експортом", де йдеться, що чеський філіал німецького концерну може знижувати свої зобов'язання з відбору газу ("бери або плати") на ті обсяги, на які група "Газпром" продаватиме газ у Чехії безпосередньо. Одночасно було визнано недійсним симетричне положення цього доповнення, що дозволяло "Газпром експорту" збільшувати зобов'язання RWE Transgas на обсяги газу, які вона експортує за межі Чехії на ринки, де також працює група "Газпром".

Раніше RWE Transgas повідомила, що може в рамках своїх довгострокових контрактів на поставки газу й прив'язаних до цін на нафту з "Газпром експортом" знизити обсяги за існуючими зобов'язаннями в рамках принципу "бери або плати". За даними компанії, це знизить фінансове навантаження, що з'являється через цей контракт, на тризначну суму в мільйонах євро на рік.