За «дніпропетровського терориста» вступилися Литвин і Янукович-молодший

Народні депутати України Володимир Литвин, Олександр Абдуллін, Рустам Раупов, Віктор Янукович та Марія Іонова звернулись до Генеральної прокуратури України з проханням з’ясувати ситуацію щодо обвинуваченого в тероризмі дніпропетровця Дмитра Реви.

Про це радіо "Свобода" повідомила сестра й адвокат обвинуваченого Оксана Томчук.

За її даними, звернення народних депутатів стосуються перевірки фактів фальсифікації доказів проти Реви, обґрунтованості його обвинувачення у пособництві “дніпропетровським терористам” та його тримання під вартою.

“Я дуже сподіваюся, що на звернення таких вагомих осіб прокуратура не стане зневажливо відписуватися, а дійсно розбереться по суті та нарешті встановить законність у цій справі”, – прокоментувала сестра і адвокат Реви.

Крім того, за її інформацією, до матеріалів справи про вибухи долучений науковий висновок заслуженого юриста України, професора Миколи Хавронюка про відсутність у діях Реви ознак будь-якого злочину.

27 квітня 2012 року в Дніпропетровську вздовж центрального проспекту сталося чотири вибухи. Постраждала 31 людина. У червні Генеральна прокуратура заявила про затримання чотирьох чоловіків, підозрюваних у скоєнні вибухів у Дніпропетровську. За офіційною версією, мотив у них був корисливий: чоловіки вимагали 3,5 млн доларів. Серед підсудних – дніпропетровський політолог Віктор Сукачов і його приятель Віталій Федоряк, які обвинувачуються в тероризмі, а також Дмитро Рева та Лев Просвірнін, які обвинувачуються в пособництві терористам. Їх також обвинувачують у скоєнні ще 7 терактів у містах України.