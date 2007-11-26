Під Києвом маршрутка зіткнулася з вантажівкою

Сьогодні поблизу Києва на трасі Київ-Вишгород близько 19:00 сталося зіткнення маршрутного автобуса з вантажівкою.

Як повідомляє прес-служба Департаменту ДАІ МВС України, за попередніми даними, правила дорожнього руху порушив водій маршрутного автобуса, який допустив зіткнення з вантажівкою, що йшла в з ним в одному напрямі.

За інформацією РБК-Україна, в результаті ДТП постраждали близько 10 чоловік, із них четверо, включаючи водія, у тяжкому стані госпіталізовані.