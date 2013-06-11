На Миколаївщині люди задихаються від смороду через сусідство сирзаводу (відео)

Стоки місцевого сир-заводу зливаються просто у водойму, поруч з людськими оселями, повідомляє ТСН.

Город пані Лариси знаходиться найближче до смердючого озера. Жінка каже – вода в ньому рожева. А запах такий, що терпіти несила.

Люди кажуть, що смердить настільки, що очі виїдає, а сам сморід схожий на запах з туалету. Смердюче озеро навіть худоба обминає. Пастух Дмитро каже – навіть у спеку не може підігнати череду до тутешніх плавнів.

Причина смороду – стоки місцевого сирзаводу. Залишки сироватки підприємство скидає просто в озеро. Міські чиновники про це знають, але зарадити не можуть. Якщо дозволити заводу зливати агресивні відходи у міську каналізацію, може вийти з ладу уся очисна система.

"Режим очистки забезпечується бактеріями активного мулу. Якщо вона буде потрапляти на нашу станцію повної біологічної очистки, ці бактерії, вони просто загинуть і станція не зможе переробляти стоки які приходять з міста", - сказав міський голова Нової Одеси Олександр Поляков.

На заводі пояснюють – раніше сироватку віддавали на переробку, але зараз переробне підприємство зупинилося. Вихід уже знайшли, але людям доведеться потерпіти. Щонайменше рік.

"Сьогодні є проект, який повинні реалізувати до травня місяця наступного року. На території цього підприємства буде побудований ще один цех, який буде переробляти цю сироватку", - повідомив директор ТОВ "Молочна компанія "Дружба" Олександр Фесенко.

Чиновники теж закликають людей до терпіння. Бо завод - це податки і робочі місця. А власник, мовляв, згодом обіцяє ще й рекультивувати озеро, від якого тхне.