Аеропорт «Львів» визнано найкращим в СНД

Як повідомили УНІАН у прес-службі міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького, нагороду за кращий аеропорт у країнах СНД вручив гендиректору МА «Львів» ім. Данила Галицього Роману Гонтареву голова Державної авіаційної служби України Анатолій Колісник.

Як зазначається у повідомленні, цієї нагороди аеропорт «Львів» удостоєно під час щорічного форуму інституту Адама Сміта "Розвиток аеропортів у Росії та СНД", який має на меті створити платформу для ефективного спілкування та демонстрації досягнень авіаційної галузі.

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Цього року форум приймав Московський центр міжнародної торгівлі упродовж з 15 по 17 травня та зібрав учасників з понад 30 країн.

Під час форуму нагороди також отримали: аеропорт "Владивосток" - кращий проект реконструкції на теренах СНД й Росії; "Ємельяново/Інтерпорт" - кращий вантажний термінал в Росії та СНД; аеропорт "Кольцово" (м. Єктеринбург) - кращий міжнародний аеропорт Росії; "Сочі" - кращий регіональний аеропорт в Росії.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» - найбільший у Західній Україні за пасажиропотоком і маршрутною мережею. В 2011 році аеропорт був реконструйований. У рамках реконструкції було побудовано новий термінал загальною площею 48 тис. кв. м, а також реконструйовано злітно-посадкову смугу.

12 квітня 2012 року відбулось урочисте відкриття нового терміналу за участю президента України Віктора Януковича та президента УЄФА Мішеля Платіні.

Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького за підсумками 2012 року збільшив пасажиропотік на 94% порівняно з 2011 роком та обслужив 576 тис. пасажирів.