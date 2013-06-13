Омбудсман: в Україні закриють 4 школи соціальної реабілітації дітей

Як передає кореспондент УНІАН, про це Лутковська сказала на презентації результатів досліджень Харківської правозахисної групи та Харківського інституту соціальних досліджень на теми «Катування та жорстоке поводження з дітьми в Україні» і «Права дітей, які перебувають в закладах соціальної реабілітації в Україні».

«Міністерством освіти і науки підготовлено проект постанови Кабінету міністрів про ліквідацію чотирьох шкіл соціальної реабілітації, і зараз ми очікуємо на рішення Кабінету міністрів», - сказала Омбудсмен.

За словами Лутковської, йдеться у тому числі про школу в Одесі, щодо якої було багато звинувачень, і в якій трапився нещасний випадок з дитиною.

Лутковська зазначила, що постанову про закриття цих шкіл було ухвалено у зв'язку із зменшенням кількості дітей, які направляються до шкіл соціальної реабілітації, а також через відсутність механізму направлення дітей до таких шкіл.

Як сказала Омбудсмен, ці школи не відповідають міжнародним стандартам, «відповідно, рішення абсолютно правильне. На сьогодні в цих школах небагато дітей, тому не буде проблемою подальше влаштування вихованців цих шкіл».

Лутковська повідомила, що на сьогодні в Україні у школах соціальної реабілітації перебувають близько 300 дітей.