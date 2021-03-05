Найбільша невідповідність між бажаннями жінок і планами чоловіків за двома пунктами – це турбота, увага і добре слово, які бажають отримати 16% жінок, а хотіли б надати лише 8% чоловіків, і романтична подорож, у яку бажають поїхати 13% жінок, і лише 10% чоловіків планують зробити саме такий подарунок.

Соціологи визначили 6 найпопулярніших подарунків, які б жінки хотіли отримати до свята 8 березня.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 5-7 лютого.

"Уже 10 років поспіль КМІС запитує жінок, що б вони хотіли отримати в подарунок на 8 березня. Крім того, ми цікавимося планами чоловіків і бачимо, що вони враховують наші поради", - зауважили соціологи.

Що подарувати жінці на 8 березня

Згідно з результатами опитування, перші 6 подарунків, які хотіли б отримати жінки – це квіти, турботу й увагу, романтичну подорож, ювелірну прикрасу, романтичну вечерю та парфуми.

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Порівняно з 2019 роком, майже втричі збільшилася кількість жінок, які бажали б отримати романтичну подорож від чоловіків (з 5% до 13%) і вдвічі більше чоловіків планують це запропонувати (було 5%, стало 10%), проте дещо зменшилася кількість охочих отримати квіти у подарунок (з 23% до 18%).

Найбільша невідповідність між бажаннями жінок і планами чоловіків (потенційні "розчарування") за двома пунктами - це турбота, увага і добре слово, які бажають отримати 16% жінок, а хотіли б надати лише 8% чоловіків, і романтична подорож, у яку бажають поїхати 13% жінок, і лише 10% чоловіків планують зробити саме такий подарунок.

Що відомо про опитування

КМІС провів регулярне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус" методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2005 респондентів, які проживають у всіх регіонах України (крім Автономної Республіки Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше). До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

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У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Жінкам і чоловікам задавалися дещо різні запитання, показники розраховані окремо для жінок і чоловіків, тому масив для кожної з статевих груп дорівнює приблизно 1000 респондентів.

Статистична похибка вибірки близько 1000 респондентів (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 3% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

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Автор: Костянтин Гончаров