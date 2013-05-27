Син Мустафи Джемілєва випадково вбив людину (оновлено)

Як повідомив УНІАН представник регіонального меджлісу, трагедія сталася сьогодні, 27 травня, в Бахчисараї.

"Це нещасний випадок. Вони дружили, ходили в гості один до одного. Загинув далекий родич Ахтема Чийгоза - голови бахчисарайського меджлісу", - сказав співрозмовник агентства.

За його даними, на місці трагедії вже працюють правоохороці.

Разом з тим, міліція відмовляється від коментарів.

"Побачили новину в інтернеті. Зараз з'ясовуємо", - сказала УНІАН начальник прес-служби кримського управління МВС Ольга Кондрашова.

У прокуратурі Криму також нічого не коментують.

"У будь-якому разі, якщо щось сталося, цією справою займатиметься міліція. Ви туди дзвонили?", - сказала УНІАН прес-секретар наглядового відомства Наталія Бояркіна.

Пізніше офіційний сайт меджлісу кримськотатарського народу повідомив, що нещасний випадок стався 27 травня 2013 року в будинку молодшого сина Голови Меджлісу близько 15:30 внаслідок необережного поводження з зареєстрованою зброєю.

У цей час сам Мустафа Джемілєв перебував у Сімферополі, про трагедію йому повідомив телефоном старший син Ельдар.

Голова меджлісу, у свою чергу, повідомив у правоохоронні органи, які виїхали на місце події. Також він заявив, що з боку його сім'ї і рідних виявляється максимальне сприяння у проведенні слідчих заходів і висловив надію на те, що слідство буде вестися відкрито і об'єктивно.

Сім'я голови Меджлісу кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Февзі Едемова. "Наша сім'я сумує і розділяє біль втрати з родиною загиблого Февзі Едемова" - заявив Мустафа Джемілєв.