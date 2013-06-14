У Києві молоде подружжя порізало одне одного до смерті

Про це повідомляє газета "Вести".

Сімейна трагедія сталася у будинку № 10-А на вулиці Лютеранській.

Під час бурхливої ​​сварки молодого подружжя в хід пішли ножі та ножиці.

У результаті 27-річний чоловік опинився у важкому стані в лікарні, а його дружина - загинула. У пари - дворічна дитина. Коли почалася сварка, няня з дитиною намагалася увійти в квартиру, але пізніше пішла.

Очевидці розповідають, що закривавлений чоловік розбив скло на балконі і почав кликати на допомогу. У квартирі виявили вже мертву жінку з 15 колотими пораненнями. Загиблій теж було 27 років.

Батьки подружжя - впливові топ-менеджери, які працюють в енергетичній та будівельній сферах.