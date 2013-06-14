У Києві молоде подружжя порізало одне одного до смерті
09:55, 14 червня 2013Суспільство
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В елітному будинку в центрі Києва сімейна сварка закінчилася вбивством дружини.
Про це повідомляє газета "Вести".
Сімейна трагедія сталася у будинку № 10-А на вулиці Лютеранській.
Під час бурхливої сварки молодого подружжя в хід пішли ножі та ножиці.
У результаті 27-річний чоловік опинився у важкому стані в лікарні, а його дружина - загинула. У пари - дворічна дитина. Коли почалася сварка, няня з дитиною намагалася увійти в квартиру, але пізніше пішла.
Будинок, в якому сталася трагедія. Фото С. Харченка, газета "Вісті"
Очевидці розповідають, що закривавлений чоловік розбив скло на балконі і почав кликати на допомогу. У квартирі виявили вже мертву жінку з 15 колотими пораненнями. Загиблій теж було 27 років.
Лексус, що належав загиблій жінці. Фото С. Харченка, газета "Вісті"
Батьки подружжя - впливові топ-менеджери, які працюють в енергетичній та будівельній сферах.
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