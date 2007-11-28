Начальник обласної міліції про загиблих, травмованих і п`яних на дорозі

Протягом січня-жовтня 2007 року кількість дорожньо-транспортних пригод у Вінницькій області зросла на 36,51%, або на 984 випадки, порівняно з аналогічним періодом 2006 року, - до 3 тис. 679 випадків, в результаті яких загинула 251 особа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді стосовно безпеки дорожнього руху повідомив начальник Управління МВС у Вінницькій області Василь ПОЛІЩУК.

"Трагічна статистика дорожньо-транспортних пригод говорить сама за себе, у середньому щодобово на автошляхах області гине одна людина, 5 чоловік травмується", - сказав він.

За словами В.ПОЛІЩУКА, за десять місяців автоінспекторами було затримано 13 тис. 505 водіїв у стані алкогольного сп’яніння. Він зауважив, що найчастіше ДТП із смертельними випадками стаються саме з вини нетверезих водіїв.

Крім того, В.ПОЛІЩУК зауважив, що існує багато проблем у сфері пасажирських перевезень: фактично зруйнована система повсякденного контролю за технічним станом автобусів, маршрутних таксі.

"Нам вкрай необхідно встановити засоби екстреного виклику, таксофони, інше обладнання на об’єктах дорожнього сервісу», - вважає він.

В.ПОЛІЩУК поінформував, що Міністерство підготовило та подало на затвердження уряду проекти постанов, які встановлюють жорсткі умови до технічного стану транспортних засобів.