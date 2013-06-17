За рік обсяги промвиробництва скоротилися на 9%

Промислове виробництво в Україні в травні скоротилося проти квітня 2013 року на 5,6%, а проти травня 2012 року скоротилося на 9,3%, повідомляє Державна служба статистики України.

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При цьому темпи падіння промвиробництва за п'ять перших місяців 2013 року прискорилися до 5,2% із 4,2% за чотири місяці 2013 року.

За даними Держстату, в травні 2013 року до травня 2012 року зростання зафіксовано лише у видобутку металевих руд – на 2,7% (порівняно з квітнем зростання становило 2,4%). Решта галузей показала спад, при цьому найбільший спад обсягів виробництва зафіксовано в машинобудуванні – на 18,1% (спад на 13,9% порівняно з квітнем), у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 16,2% (2,1% до квітня), у текстильному виробництві — на 14,2% (18,5% до квітня), у виробництві коксу й продуктів нафтопереробки — на 12,7% (зростання на 1,5% до квітня), у видобутку кам'яного та бурого вугілля — на 12,6% (спад на 7% до квітня).

У металургійному виробництві в травні поточного року порівняно з травнем минулого року спад становив 11,2% (5,6% до квітня), в розподілі електроенергії, газу та пари — 3,8% (11,6% до квітня).

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва в квітні 2013 року порівняно з квітнем 2012 року становив 2,2%, порівняно з березнем 2013 року спад становив 1,5%, а за підсумками січня-квітня 2013 року (проти аналогічного періоду 2012 року) спад становив 4,2%.

В Україні спад промвиробництва в грудні 2012 року порівняно з листопадом 2012 року становив 3,9%, із груднем 2011 року - 7,6%, а за підсумками січня-грудня 2012 року (проти аналогічного періоду 2011 року) - 1,8%.

У 2011 році (січень-грудень 2011 року проти січня-грудня 2010 року) промвиробництво в Україні зросло на 7,6%.