В Україні стали варити менше пива

Українські пивовари в січні-травні 2013 року виробили 114 тис. декалітрів пива, що на 1,1% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила Державна служба статистики. Згідно з повідомленням, обсяг виробництва пива в травні п.р. становив 35,5 тис. тонн, що на 2,6% менше, ніж у тому ж місяці 2012 року, проте на 27,4% перевищує квітневі показники п.р.

Як повідомляв УНІАН, виробництво пива в Україні за 4 місяці скоротилося на 0,5% - до 78,3 тис. дал.

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Голова асоціації «Укрпиво» Галина Коренькова прогнозує зростання виробництва пива в 2013 році до 305 млн дал, що на 1,7% більше, ніж у 2012 році.

Виробництво пива в Україні в 1-му кварталі поточного року скоротилося до 50,5 млн декалітрів, що на 3% менше, ніж у січні-березні 2012 року.