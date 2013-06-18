Виробництво горілки скоротилося на 18,5%

Згідно з повідомленням, у травні 2013 року виробництво горілки зменшилося на 30,6% - до 1,9 млн дал порівняно з травнем минулого року, і водночас збільшилося на 22,4% порівняно з квітнем 2013 року.

Держстат повідомив, що виробництво коньяку і бренді в Україні у січні-травні поточного року зменшилося на 3,5% - до 1,3 млн дал порівняно з аналогічним періодом 2012 року.

У травні п.р. виробництво коньяку і бренді скоротилося на 32,5% - до 0,2 млн дал порівняно з травнем 2012 року, і водночас збільшилося на 12,7% порівняно з квітнем цього року.

Також повідомляється, що виробництво лікерів та інших спиртних напоїв в Україні у січні-травні 2013 року збільшилося на 3,8% - до 4,6 млн дал порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У травні 2013 року виробництво лікерів та інших спиртних напоїв зменшилося на 22,2% - до 1,0 млн дал порівнянні з травнем 2012 р., і на 13,1% порівняно з квітнем 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, виробництво горілки та інших міцних спиртних напоїв в Україні в 2012 році порівняно з попереднім роком зросло на 1,6% - до 33,8 млн декалітрів.