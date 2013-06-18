Похорон загиблої в Луганську сім'ї організує міськрада (фото, відео)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської міськради, міський голова Сергій Кравченко взяв під особистий контроль хід розслідування причин виникнення пожежі та ліквідацію її наслідків. Організацію похорону загиблих взяла на себе Луганська міська рада.

Луганський міський голова, Луганська міська рада та її виконавчі органи висловили щире співчуття рідним і близьким загиблих у пожежі.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня в 5 годині 15 хвилин ранку в Луганську на вулиці Братів Палкіних, 145 сталася пожежа в приватному житловому будинку. У пожежі загинуло 6 людей, з них троє дітей дошкільного віку.