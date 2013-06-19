У СІЗО повісився підозрюваний у потрійному вбивстві

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, надзвичайна подія сталася 17 червня.

Чоловік, якого затримали 29 квітня, весь цей час перебував у Харківському СІЗО.

Відомості про подію занесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Кримінального кодексу “службова недбалість”. Триває розслідування.