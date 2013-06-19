У СІЗО повісився підозрюваний у потрійному вбивстві
01:20, 19 червня 2013Суспільство
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У Харківському слідчому ізоляторі повісився чоловік, підозрюваний у вбивствах трьох жінок, скоєних впродовж трьох останніх років у Нововодолазькому районі Харківської області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, надзвичайна подія сталася 17 червня.
Чоловік, якого затримали 29 квітня, весь цей час перебував у Харківському СІЗО.
Відомості про подію занесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Кримінального кодексу “службова недбалість”. Триває розслідування.
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