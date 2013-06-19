За оформлення пільгової пенсії в Луганську вимагали 10 тисяч доларів

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури міста Луганська, вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України (одержання хабара).

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, вимагали та отримали від двох луганчан 10 тисяч доларів за оформлення пільгової пенсії.

Хід досудового розслідування перебуває на контролі прокуратури Ленінського району міста Луганська.