ВР створила тимчасову спецкомісію з питань Криму

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 247 народних депутатів із 390 зареєстрованих у сесійній залі.

Постановою створюється Тимчасова спеціальна комісія ВР з питань АРК, яка опрацьовуватиме законопроекти, проекти інших актів, положення яких стосуються: конституційно-правового статусу Криму, делегування повноважень Криму, затвердження Конституції АРК та внесення змін до неї, правового режиму майна, що належить автономії, фінансової самостійності Криму, інших питань за рішенням Верховної Ради України.

Головою комісії обрано народного депутата Бориса Дейча (фракція Партії регіонів), заступником голови - народного депутата Олександра Мочкова (фракція "УДАР").

Всього до складу комісії входитимуть 13 народних депутатів.

За словами голови Комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради Володимира Макеєнка, комісія має представити свій звіт не пізніше, як за 6 місяців до кінця повноважень нинішнього складу парламенту.