Олег Скрипка на «зебрі» збив подружню пару

У Святошинському районі Києва сталося ДТП за участю відомого українського музиканта Олега Скрипки, який на мотоциклі на пішохідному переході збив подружжя, з яким була дитина.

Водночас, потерпілі претензій до співака не мають, повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах.

За словами співрозмовника, інцидент трапився вчора увечері на вулиці Стеценка, 25. Як відзначило джерело, на місці ДТП дорожня розмітка, яка вказувала на пішохідний перехід, була затерта, втім, музикант доклав всіх можливих зусиль, щоб уникнути зіткнення, але цього зробити не вдалося. У результаті чоловік отримав незначні подряпини, жінку з легкими пошкодженнями було госпіталізовано до міської лікарні № 17, наразі вона почуває себе добре, дитина не постраждала. Сам Скрипка також отримав подряпини ніг.

Як зазначило джерело, потерпілі претензій до співака не мають.

Водночас на нього за порушення правил дорожнього руху складено адміністративний протокол, за яким він має сплатити штраф.

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Як повідомляє ТСН, за словами менеджера музиканта, Скрипка через погану оглядовість вчасно не побачив пішохідний перехід, яким йшла сім'я з дитиною. Співак загальмував за 10 метрів до них і спеціально завалив байк. Сам він злетів з мотоцикла, але той за інерцією трохи проїхав і зачепив жінку. Помічники співака стверджують, що життю постраждалої ніщо не загрожує, в неї лише незначні забиття.

При цьому ТСН з посиланням на джерела у міліції повідомляє, що співак здав аналізи, які підтвердили, що він був тверезий.